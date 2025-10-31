Котел посреща празника на народните будители с интерактивния проект „Прозорци във времето“

31.10.2025 10:10 , Людмила Калъпчиева

На 1 ноември от 19:00 ч., в Деня на народните будители и празника на град Котел, жителите и гостите ще имат възможността да станат свидетели на уникалното представяне на интерактивния проект „Прозорци във времето“, част от международната инициатива „INNRETE: Полюси на иновации в селските общности“.

Проектът се реализира с участието на Местна инициативна група (МИГ) „Котел, Сунгурларе и Върбица“, която е партньор по инициативата заедно с още три МИГ-а от България, седем от Италия и три от Полша. Общата цел е чрез съчетание на традиции и технологии да се създадат иновативни начини за популяризиране на културното наследство и за оживяване на местните общности.

Темата на първото представяне – „Будителите“, е избрана символично за празника на духа, знанието и просветата.

На фасадата на сградите на местната администрация ще бъдат прожектирани осем портретни визуализации на видни котленци, създадени от Радомир Лазаров. Те ще могат да бъдат наблюдавани от площад „Възраждане“, където ще се съберат жители и гости на града.

Проектът „Прозорци във времето“ представлява интерактивна туристическа инсталация, която дава възможност на посетителите да преживеят миналото по нов, емоционален и технологично съвременен начин.

С помощта на специална апаратура ще бъдат прожектирани тематични сцени и кратки видеа, пресъздаващи исторически събития, традиции, занаяти и битов живот на различните етноси от Котелския край.

С този проект Котел прави още една крачка към превръщането си в жив музей на духа и традициите – град, в който миналото и бъдещето се срещат чрез иновации, изкуство и вдъхновение.