31.10.2025, Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Култура

В уютната читалня на Общинска библиотека „Петър Матеев“ – Котел се проведе втората поетична среща на местни автори, част от културната програма на Община Котел, посветена на 1 ноември – Деня на народните будители и празник на града.

Събитието се превърна в топъл и вдъхновяващ празник на словото, където поезията и прозата оживяха чрез творбите на Вера Таскова, Мима Пенчева, Величка Съботинова и Куни Димитров.

Техните стихове, пропити с любов към Котел и родния край, докоснаха публиката и събудиха чувства на гордост, признателност и обич към българското.

Атмосферата бе изпълнена с топлина и приятелство – ароматът на кафе и чай, домашната питка и сладките придадоха на срещата усещане за домашен уют и духовно общуване.

Присъстващите си припомниха ценностите на Възраждането – дух, традиция и национално самосъзнание, които продължават да живеят и днес в сърцата на котленци.

Сред гостите бяха и ученици от местната гимназия, впечатлени от предишната литературна среща – доказателство, че инициативата успешно привлича младите хора към живите форми на култура и творчество.

Организаторите от библиотеката споделиха, че ще продължат традицията и занапред, като планират нови поетични и литературни събития, които да обединяват различни поколения в името на словото, вдъхновението и българския дух.