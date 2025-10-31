Проведе се тридесет и третото заседание на Общински съвет – Нова Загора

31.10.2025 10:16 , Людмила Калъпчиева

На 30 октомври 2025 г. от 9:00 часа се състоя тридесет и третото заседание на Общински съвет – Нова Загора, на което бяха разгледани и приети редица важни решения, свързани с развитието на общината.

В предварителния дневен ред бяха включени 22 точки, а по време на заседанието общинските съветници приеха допълнително още 11 предложения, които бяха одобрени с мнозинство.

Сред по-значимите решения, приети от съвета, бяха:

Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на територията, обслужвана от „ВиК – Сливен“ ООД;

Изменение на Бюджета, Списъка за капиталови разходи и сметките за средствата от ЕС на Община Нова Загора за 2025 г.;

Одобряване на Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2026–2028 г., както и бюджетната прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД;

Утвърждаване на заявления и определяне размера на финансовата помощ по Правилника за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

След изчерпване на дневния ред и предоставеното време за питания, обръщения и декларации, председателят на Общинския съвет – д-р Константин Тачев, закри заседанието.

С това заседание Общински съвет – Нова Загора продължава последователната си работа в посока финансова стабилност, социална подкрепа и устойчиво развитие на общината.