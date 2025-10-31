КАК КРЪГОВРАТЪТ НА ВОДАТА ОЖИВЯ ЧРЕЗ ПРОЕКТИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

31.10.2025 11:52 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от 4. клас превърнаха часа по Човекът и природата в истинско пътешествие из тайните на водата! С помощта на пъстри рисунки и впечатляващи макети те проследиха вълнуващото пътешествие на всяка капка — от облаците в небето до реките, моретата и обратно.

Освен това, всеки ученик написа кратък разказ от името на малка капчица, която разказва за своите приключения по време на дългото си пътешествие в кръговрата на водата. Така уроците оживяха, а наученото се превърна в лична история, изпълнена с въображение и емоции.

С помощта и насоките на своя учител, г-жа Невелина Кикьова, децата успяха да покажат не само знанията си, но и своята креативност и усет към красотата на природните процеси.

Поздравления за всички малки изследователи — за тяхното любопитство, труд и невероятна креативност!