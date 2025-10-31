Освещаване на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в гр. Бургас

31.10.2025 12:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На тържествена церемония в Бургас бе извършено освещаването на Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Чинът на освещаването бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В своето слово митрополит Арсений подчерта значението на знанието и просветата като дарове от Бога, които водят човека към светлината на истината. „Библиотеката е храм на словото, а словото, когато е истинно, винаги сочи към Словото Божие, Което беше у Бога, и Което е Бог“, каза архиереят, благопожелавайки на служителите и читателите духовна бодрост и благословен труд.

На събитието присъстваха директорът на библиотеката Яна Кършийска, заместник-директорът Щиляна Колева, библиотекари и сътрудници. След освещаването митрополит Арсений разгледа залите и отделите на библиотеката, както и книгохранилището.