Сливен, кратки вечерни новини, 31.10.2025 г., петък

31.10.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 66

Кметът на община Сливен, Стефан Радев, бе отличен с грамота от международно признатия експерт по киберсигурност Явор Колев за активната си подкрепа в инициативата за безопасна интернет среда за децата в България.

Сливенската полиция е задържала водач на лек автомобил, засечен да извършва опасни маневри (дрифт) на обществен паркинг пред търговски комплекс в града.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с ръководителя на националния лагер за млади баскетболни таланти Петър Клечков, който е главен методист на Българската федерация по баскетбол.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ и Художествена галерия „Димитър Добрович“ в Сливен отбелязаха 120 години от своето създаване с тържествен концерт.

Кметът на Сливен Стефан Радев и председателят на Общинския съвет Димитър Митев присъстваха на тържествен концерт по повод 120 години от създаването на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ и Художествена галерия „Димитър Добрович“ в Сливен.

В Сливен започва изграждането на ново локално платно на бул. „Цар Симеон“, което ще осигури десен завой към бул. „Илинденско въстание“.

На 1 ноември 2025 г. (събота, Архангелова задушница) ще се осъществят допълнителни курсове на автобусна линия №24 до парк „Нови гробища“.