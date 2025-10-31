31.10.2025 12:58 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В навечерието на Деня на народните будители в Сливен беше отслужена панихида на гроба на бележития възрожденски поет, просветител и църковен деец Добри Чинтулов. В знак на признателност цветя положи заместник-кметът Пепа Чиликова.

Панихидата беше отслужена от отец Йоан Петров. В словото си той се обърна към учениците от ППМГ „Добри Чинтулов“ и им пожела те да бъдат будителите на тяхното поколение.

„Тези хора, които днес споменаваме, не са само част от историята – те са живи и днес. Защото плътта може да старее и да умира, но духът – никога. Будителите не са само в миналото. Има ги и сега. Това преди всичко са вашите учители, които ви дават своята светлина. Приемете я, защото тази светлина ще ви е нужна занапред. Не може да буди човек, който е заспал. Бъдете будни и предавайте светлината!“, каза отец Йоан.

„Обръщам се към вас, млади хора. Вие трябва да сте съвременните будители. Пазете и предавайте нататък българската идентичност и културното ни наследство, защото това сме ние. Това са и предците ни, които са ни завещали духът, културата и историята“, каза от своя страна председателят на сдружение „Мати Болгария“-Сливен Дора Пондалова.

Цветя на признателност бяха положени и пред други, заслужили културни и просветни деятели, сред които Мишо Тодоров, проф. д-р Димитър Табаков, Аргира Жечкова и други.

Събитието се организира съвместно с Община Сливен, Сливенска света митрополия, „Мати Болгария“ и ППМГ „Добри Чинтулов“.

След това от Община Сливен бяха поднесени цветя пред паметниците на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, Добри Чинтулов, Добри Желязков, Васил Левски и Панайот Хитов. Вечерта пред тях ще има почетен караул, организиран от Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“.

От 18.30 часа в зала „Зора“ започва концертът, посветен на 135-годишнината от рождението на маестро Мишо Тодоров. Входът е свободен.