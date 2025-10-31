Смехът пристига в Сливен!

„Adios, Господин министър“ – политическа комедия, която ще ви разсмее до сълзи!
На 5 ноември от 19:00 ч., в обновената зала на НЧ „Зора“ – Сливен, ще се играе една от най-забавните театрални премиери на сезона – „Adios, Господин министър“, политическа комедия, която ще ви накара да се смеете, да се замислите и да видите колко близо до реалността може да бъде сцената.
Историята проследява един висш политик, попаднал в скандал заради „услуга срещу подарък“.
Изправен пред отчаяние и абсурд, той решава да сложи край на живота си… но точно тогава на вратата му почуква съдбата – в образ, който преобръща всичко.
Резултатът? Смях, ирония и много „познати“ ситуации от живота и… новините.
С участието на:
Елена Петрова, Ралица Нейкова, Евгени Стефанов / Николай Сяров, Иваил Симеонов, Кристиян Илиев
Режисьор: Петьо Горанов
Автор: Жорди Галсеран – майсторът на съвременната комедия, чиито пиеси винаги предизвикват бурен смях и пълни салони!
Очаква ви вечер, пълна с емоции, напрежение и заразителен хумор, която ще ви потопи в света на политическите интриги и човешките слабости, поднесени с финес и остроумие.
Не пропускайте да откриете уроците между редовете, които тази забележителна постановка носи.
Билети:
На касата на Зала Сливен (10:00–13:00 и 15:00–17:00)
и във всички бензиностанции OMV, магазини Технополис, Български пощи, Office 1
Резервации: 0895 300 370 / 0899 55 2251
Онлайн: Eventim.bg – Adios, Господин министър
Сливен, пригответе се – смехът пристига!