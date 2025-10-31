31.10.2025 14:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 52

В подножието на Хисарлъка, там където вятърът среща тишината, се намира параклисът „Св. Мина“ – символ на сливенския дух, на дарителството и на вярата, че чудесата се случват, когато хората са заедно.

Историята на това свято място започва още през 30-те години на XX век, когато учителят Захари Измирев и неговите ученици откриват следи от стар храм. Десетилетия по-късно хаджи Кортеза Маринкева и нейният род възраждат светинята, изграждайки параклис, чийто иконостас е изваян от майстора резбар Димитър Кавръков, а грижата за него поема монахиня Ирина.

След години на забрава и разруха, през 2013 г. настъпва ново възраждане – благодарение на инициативата на инж. Стоян Марков и Фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен“, параклисът е включен в националната кампания „Място в сърцето“. Граждани, ученици, фирми и обществени организации се обединяват в благородна кауза – да върнат живота в храма. Сто дни на труд, концерти, изложби и дарителски кампании превръщат запустелия параклис в живо място на духа и обичта.

Днес параклисът „Св. Мина“ отново е средище на вярата и добротата – възстановен, облагороден и поддържан с любов от десетки доброволци.

По повод предстоящия му празник и в рамките на инициативата „По пътя на Вярата“, ще се проведе благотворителната изложба „Градините на Богородица“, чиято цел е да подпомогне поддръжката на това свято място и да съхрани жив духа на дарителството в Сливен.

„Св. Мина“ не е просто храм – той е памет, сърце и доказателство, че добротата строи по-здраво от камък.