31.10.2025 14:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 58

За четвърта поредна година Сливен ще стане сцена на родолюбие и български дух с инициативата „Хорото: Да, на българското!“ – събитие, което събира хора от различни краища на страната, за да покаже красотата на нашите обичаи и фолклор.

Организаторът Йордан Янев споделя, че идеята за инициативата се ражда през 2022 г. – като отговор на нарастващата комерсиализация и чуждопоклонничество около празника Хелоуин.

„Хелоуин е навсякъде – по телевизиите, в интернет, в супермаркетите. Но България има своите собствени празници, традиции и ритуали – време е да ги пазим и предаваме“, казва той.

Кога: 31 октомври 2025 г.

Час: 18:30 ч.

Къде: Централен площад, гр. Сливен

В инициативата ще се включат фолклорни клубове и танцови състави от Сливен, Стралджа, Тополчане, Мечкарево, Кермен, Крушаре, Нова Загора и дори Пловдив. Очаква се площадът да се изпълни с багри, усмивки и звуци на гайди и тъпани – в едно голямо българско хоро.

„Целта не е да се противопоставят култури, а да се припомни, че българското е красиво и живо – то трябва да бъде видяно, почувствано и предадено на децата“, споделя Янев.

Инициативата „Хорото: Да, на българското!“ е повече от събитие – тя е празник на родолюбието, традицията и националната идентичност.

На 31 октомври Сливен ще танцува в ритъма на българското!