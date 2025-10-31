Частично прекъсване на водоподаването в гр. Сливен на 04.11.2025 г.

31.10.2025 15:44 , Калина Янева (ВиК Сливен)

ВиК-Сливен | България

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради предстоящи строително-монтажни дейности по изключване на стария водопровод,

ще бъде спряно водоподаването на 04.11.2025 г. (вторник) от 08:00 ч. до 23:00 ч. по Главен клон I ср. з., включващ следните райони:

- Кв. Клуцохор (къщите), част от кв. Комлука, Централна градска част, бул. Георги Данчев, Руски квартал, кв. Ст. Заимов, кв. Младост, кв. Дружба, Вилна зона – СО „Изгрев“ м-с „Рамануша“, кв. Даме Груев, кв. Надежда и Южна Промишлена зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано от обявеното.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД.