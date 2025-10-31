Актуализиране на работното време за посетители през зимния период

31.10.2025 16:15 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Регион.Ист.Музей-Сливен | 31

От утре, 1 ноември 2025 г., обектите към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще работят при следния график, съобразен със зимния период. Между 9:00 ч. - 12:00 ч. и 13:00 ч. - 17:00 ч. от вторник до събота ще са отворени за посещение къща музей "Хаджи Димитър", къща музей "Сливенски бит", Регионалния исторически музей и къща музей "Добри Чинтулов". Почивни дни за изброените обекти са неделя и понеделник.

Късноантична и средновековна крепост "Туида" ще работи от 9:00 ч. - 12:00 ч. и 13:00 ч. - 17:00 ч. с почивен ден понеделник.

Всички обекти могат да отворят за посетители след предварителна заявка за групи през почивните дни.

Заповядайте!