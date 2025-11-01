01.11.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Деня на народните будители нека споменем отново всички онези велики българи, които са се борили за запазването на българската култура, дух и ценности през вековете. Сред тях са имена като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други. Те са личностите, оставили дълбок отпечатък върху историята и културата на България, като са работили неуморно за просветата, образованието и националната идентичност.

По-важното е да ги помним и почитаме не само на този специален ден, но и всеки ден. Техният пример ни показва колко важно е да бъдем активни граждани, да се стремим към знание и просвета и да работим за благото на нашето общество.

Днешното време също има своите будители. Това са учители, учени, писатели, журналисти, общественици и обикновени граждани, всички онези, които със своите действия и идеи вдъхновяват и мотивират другите. Те продължават делото на своите предшественици като работят за развитието на обществото и културата.

Нека винаги помним и уважаваме усилията на тези хора и да се стремим да следваме техния пример като се ангажираме активно в изграждането на едно по-добро бъдеще за нашата страна!

Честит празник!