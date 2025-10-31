31.10.2025 18:45 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Ден, посветен на безопасността на движението по пътищата!

Днес в нашето училище се проведе ден, посветен на безопасността на движението по пътищата (БДП) в съчетание с откриване на новата вътрешна площадка по БДП, финансирана по НП“ Безопасност по пътищата“. Целта на инициативата беше да се повиши вниманието и отговорността на учениците като участници в движението – пешеходци, велосипедисти и бъдещи шофьори.

Събитието започна с демонстрация на безопасно пресичане на натоварен булевард, в която ученици от различни класове, под ръководството на учители и представители на полиция, показаха как правилно се преминава през пешеходна пътека. Децата демонстрираха отлични познания по правилата за движение, а водачите на автомобилите също проявиха разбиране и внимание.

След това тържествено беше открит новият кабинет по безопасност на движението, който ще служи за обучение и практически занимания на учениците. В кабинета са обособени различни обучителни зони, макети на пътни ситуации и интерактивни материали, които ще направят ученето по темата интересно и полезно.

Учениците от I до IV клас се включиха с голям ентусиазъм в образователни игри и състезания, свързани с правилата за движение. Те разпознаваха пътни знаци, подреждаха пъзели с пътни ситуации. Чрез играта малките ученици усвоиха важни знания за това как да се движат безопасно по улиците и как да бъдат внимателни участници в движението.