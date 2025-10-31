Поклон, будители народни!

31.10.2025 20:56 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

1 ноември - Ден на народните будители – ден на възхвала и почит към онези заслужили българи, посветили живота си на българската духовност, език и култура и вдъхнали национална гордост на нашия народ.

В навечерието на 1 ноември учениците от 4. клас отбелязаха Деня на народните будители. В часа, посветен на празника, четвъртокласниците си припомниха за първите будители - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Христо Ботев, Васил Левски и много други, и какъв е техният принос за България.

Учениците изработиха табла, постери, книжки за будителите, рецитираха, пяха песни, гледаха презентации. Споделиха, че будителите в днешно време са учители, родители и всички, които ги насърчават да учат и да бъдат добри хора.

Всички трябва да бъдем горди наследници на нашите будители и да пазим техния дух жив!