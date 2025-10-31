1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

31.10.2025 22:02 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 38

По повод Деня на народните будители учениците от 4.А и 4.Б клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, с класни ръководители Мария Грунова и Бояна Данева, посетиха Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.

Там, с интерес и любопитство, те научиха повече за делото на българските просветители, книжовници и духовни водачи, съхранили словото и духа на народа ни.

Децата се включиха и във викторина, посветена на народните будители, като показаха отлични знания и получиха заслужени награди за своята активност и старание.

След това те посетиха и Детския отдел на библиотеката, където с голямо вълнение разгледаха богатия книжен свят, откриха любими заглавия и се запознаха с възможностите, които библиотеката предлага на младите читатели.

Благодарим сърдечно на екипа на библиотеката за топлото посрещане и вдъхновяващия разказ, който пренесе децата в света на народните будители и събуди у тях гордост и уважение към българската духовност!