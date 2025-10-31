НЕКА НЕ УГАСВА СВЕТЛИНАТА НА ЗНАНИЕТО И ЛЮБОВТА КЪМ РОДНОТО СЛОВО!

31.10.2025 22:35 , Невелина Кикьова (X СОУ )

По случай 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от 2. клас в групата за целодневна организация на учебния ден с ръководител Мария Монева отбелязаха празника по един вълнуващ и творчески начин.

С много старание, вдъхновение и усмивки те изработиха перото и мастилницата на будителя – символи на знанието, просвещението и силата на словото. Класната стая се превърна в истинска работилница на духа, изпълнена с празнично настроение и детски ентусиазъм.

По време на заниманието малките ученици си припомниха кои са народните будители – книжовниците, просветителите и борците за национално самосъзнание, които със слово и дело са съхранили българския дух през вековете.

Празничният ден остави у децата чувство на гордост и признателност към всички, които са разпалвали искрата на знанието през годините.

Честит Ден на народните будители!