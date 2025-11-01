01.11.2025 10:26 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие във възпоменателна церемония в памет на загиналите български воини. В Сливен ритуалът се провежда по традиция на Архангелова задушница пред паметника „Орлето“.

Чавдар Божурски отдаде почит на героите от 7-и Сливенски конен полк и всички войници, останали завинаги по бойните полета. От името на областния управител бе поднесен венец пред мемориала.

Панихида за бойците, отдали живота си за Родината, отслужи отец Панайот. В честването участваха още полковник Христо Александров, началник-щаб на Военно формирование 22 220, военнослужещи от 13-о Бригадно командване, ветерани от резерва, членове на военно-патриотични организации и граждани.