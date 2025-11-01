Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен се поклони пред паметта на героите от Седми конен полк

Панихида - военни

На Архангелова (мъжка) задушница Сливен се поклони пред паметта на героите от славния сливенски Седми конен полк, останали завинаги на бойните полета. Венец на признателност поднесе областният управител Чавдар Божурски. Венци в знак на почит бяха поднесени и от името на кмета Стефан Радев, както и от председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общинските съветници.

В церемонията се включиха командири, военнослужещи, бивши военни и граждани.

Отец Панайот Сотиров отслужи панихида. Събитието се организира от Военно формирование 22 2220.

Всяка година на Архангелова задушница Българската армия провежда военни ритуали с панихиди в памет на своите колеги.

