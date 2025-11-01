01.11.2025 12:30 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 65

На 1 ноември 2025 г., пред Паметника на загиналите воини от 24-ти Приморски пехотен полк, издигнат пред Военния клуб в град Бургас, бе отслужена заупокойна молитва в памет на падналите за свободата на нашата вяра и отечество.

Молитвата бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Севастиян Йорданов, духовен надзорник и бургаското духовенство.

В архипастирското си слово митрополит Арсений подчерта, че паметта за воините е жива частица от народната чест и духовност, защото, по словото на Спасителя: „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15:13).

На церемонията присъстваха, военнослужещи от военните формирования в Бургас, флотилен адмирал Пенев, командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби на ВМС, Областният управител г-н Владимир Крумов, общественици, както и множество родолюбиви граждани, дошли да изразят признателност към българските воини.

Венци и цветя бяха поднесени от всички присъстващи.