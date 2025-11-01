Сливен, кратки вечерни новини, 01.11.2025 г., събота

01.11.2025 15:51 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 1

На Архангелова (мъжка) задушница Сливен почете паметта на героите от славния Седми конен полк, загинали по бойните полета в защита на Родината.

Кметът на Сливен Стефан Радев отправи приветствие по повод Деня на народните будители, в което призова да си спомним за великите личности, съхранили българския дух, култура и ценности през вековете.

Сливен за четвърта поредна година бе домакин на инициативата „Хорото: Да, на българското!“, която има за цел да съхранява и популяризира българските традиции и културна идентичност.

Община Сливен и Народно читалище „Зора 1860“ организираха снощи тържествено честване на 135-та годишнина от рождението на Мишо Тодоров.

Пет позиции за висшисти са обявени от Бюрото по труда – Сливен в края на месец октомври.

Областният управител Чавдар Божурски отмени заповед на кмета на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева за назначаване на временен заместник на кмета на село Сборище поради излизане в майчинство на титулярната кметица.

На 5 ноември от 19:00 ч. в НЧ „Зора“ – Сливен, публиката ще има възможност да се наслади на хитовата политическа комедия „Adios, Господин министър“ – спектакъл, който обещава смях до сълзи, много ирония и неочаквани обрати.