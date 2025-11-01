01.11.2025 16:54 , Камен Едрев (Сливен НЕТ)

С благословението на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП), в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ-БП представи мобилно приложение, което е създадено с цел да даде лесен и удобен достъп до официална информация и ресурси на Православната ни църква.

В момента то включва раздели като „Библия – Свещеното писание на Стария и Новия завет“, „Новини“, „Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видео-галерия“. С приложението се работи бързо, лесно и удобно в интуитивна и модерна среда. То е разработено с фокус върху бързодействието, оптимизацията и възможността за работа в офлайн режим за определени функционалности.

Достъпно е безплатно за устройства с iOS и Android чрез App Store и Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anonymous.bgpatriarshia

https://apps.apple.com/bg/app/%D0%B1%D0%BF%D1%86-%D0%B1%D0%BF/id6754101579

Планира се обхватът на приложението да бъде разширен с още възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата – „Църковен вестник“ и издания на Синодално издателство.

Приложението е разработено от софтуерната компания „Алгера БГ“, след възлагане от Българската Православна Църква – Българска Патриаршия.