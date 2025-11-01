Презентации по произведение на Алеко Константинов

01.11.2025 20:22 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Спортно у-ще "Д. Рохов" | България

Силвия Здравкова и Кольо Петков от 11 б. клас в СУ „Д. Рохов“ създадоха за час по литература презентации по произведението на Алеко Константинов, „Бай Ганьо журналист“.

Те говориха за жанра, сюжета, композицията и героите в творбата. Запознаха своите съученици и с историята на текста, с който завършва сборникът за Бай Ганьо. Акцент бе поставен върху иронията на автора и „патриотизма“ на неговия герой, както и върху преобърнатите ценности на родното, така актуална и днес тема.

Последвалата дискусия сред единадесетокласниците продължи с темата за Бай Ганьо след „Бай Ганьо“, което даде възможност на младите хора да споделят свои мисли по въпросите позволено ли е всичко в името на материалното оцеляване и възможно ли е да просъществува общество без морал. С отговорите младежите сами се убедиха в актуалните и днес послания на Алеко.

Преподавател на учениците е Нели Димитрова.