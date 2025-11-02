02.11.2025 09:19 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с педагози от община Котел. Разговорът се проведе в Основно училище „Капитан Петър Пармаков“ в село Градец.

Обсъдени бяха актуални въпроси и предизвикателства в системата на образованието с акцент върху включването и трайното посещение на децата в училище и детска градина. Министър Вълчев подчерта важната роля на областните управители в работата по Механизма за обхват, както и за ангажираността на останалите институции.

В дискусията участваха още кметът на Община Котел Коста Каранашев, депутатите Десислава Танева и Хюсеин Хафъзов, началникът на РУО-Сливен Боян Аксаков, представители на регионални и общински образователни институции.

Събитието бе част от програмата на работно посещение на министъра в област Сливен в Деня на народните будители 1 ноември. След срещата в Градец Красимир Вълчев посети Котел.

По-рано през деня той откри паметник на Стоян Омарчевски в Нова Загора. Омарчевски е бележит български будител и общественик, министър на народното просвещение в периода 1920-1923 година.