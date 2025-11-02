02.11.2025 13:50 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от ЦОУД 1-2 клас от ОУ“Панайот Хитов“ се включиха с творчески задачи.

Последния учебен ден преди есенната ваканция, в следобедните часове по занимания по интереси учениците от ЦОУД 1-2 клас, с ръководител г-жа М. Добрева, направиха пътешествието в историята и духовността!

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, децата показаха знания и сръчност чрез различни занимания:

Знание и логика: Учениците с ентусиазъм решаваха кръстословица, посветена на най-известните български просветители и техните дела. Така те затвърдиха наученото по забавен и предизвикателен начин.

Творчество и сръчност: Малките творци изработиха красиви книжки, посветени на будителите, които изпълниха с рисунки и цитати.

Общо дело: Всички заедно сътвориха и тематично табло, което украси класната стая. То е ярък символ на благодарността ни към тези, които са опазили българския дух!

Всяко дете, което чете и твори, е наш малък будител!

Нека бъдем достойни наследници на тяхното дело!