С поклон пред Будителите!

02.11.2025 13:59 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

ОУ "П. Хитов" (VII) | България

Първокласниците от ОУ "Панайот Хитов" отбелязаха 1 ноември

Преди есенната ваканция в навечерието на един от най-светлите български празници – Деня на народните будители (1 ноември) – учениците от първи клас с класен ръководител г-жа М. Диамандиева се потопиха в света на знанието и духовността!

Малките първокласници бяха запознати с великите българи, които са съхранили нашия език, вяра и култура. Чрез кратка и интересна презентация децата научиха кои са народните будители и защо ги помним и почитаме.

Ученето продължи с игра!

За да затвърдят новите си знания по забавен начин, децата изпълниха занимателни задачи на работни листи, специално подготвени за празника.

В ОУ "Панайот Хитов" вярваме, че любовта към българското трябва да се възпитава още от най-ранна възраст!