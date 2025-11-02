С поклон пред Будителите!

Първокласниците от ОУ "Панайот Хитов" отбелязаха 1 ноември
Преди есенната ваканция в навечерието на един от най-светлите български празници – Деня на народните будители (1 ноември) – учениците от първи клас с класен ръководител г-жа М. Диамандиева се потопиха в света на знанието и духовността!
Малките първокласници бяха запознати с великите българи, които са съхранили нашия език, вяра и култура. Чрез кратка и интересна презентация децата научиха кои са народните будители и защо ги помним и почитаме.
Ученето продължи с игра!
За да затвърдят новите си знания по забавен начин, децата изпълниха занимателни задачи на работни листи, специално подготвени за празника.
В ОУ "Панайот Хитов" вярваме, че любовта към българското трябва да се възпитава още от най-ранна възраст!