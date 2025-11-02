02.11.2025 14:03 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

В навечерието на празника учениците от ЦОУД 3. и 4. клас под ръководството на своя учител Борислава Узунова се потопиха в духа на празника. Те се запознаха с имената и делата на българските народни будители, които с книжовност, слово и вяра събуждат народа ни.

Учениците подредиха пъзели с образите на будителите и нарисуваха свещи – символ на светлината, която огрява пътя към знанието и доброто. Защото всеки малък ученик днес може да бъде носител на тази светлина – с любопитството си, с добротата си и с пламъка на познанието.

Денят на народните будители ни напомня, че знанието е светлина, а всеки, който го споделя, е искра от нея.