Сливен, кратки вечерни новини, 02.11.2025 г., неделя

02.11.2025 16:01 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 138

Храмът „Света Петка“ в Сливен ще изгради духовен център за обучение и подкрепа.

Областният управител Чавдар Божурски участва в среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с педагози от община Котел.

Стеанна Георгиева от школа „РИТЪМ“ към ВК Сливен се представи блестящо на 21-вото издание на Международния музикален фестивал „Кръстопът на музите“, проведен в София.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради предстоящи строително-монтажни дейности по изключване на стария водопровод, ще бъде спряно водоподаването на 04.11.2025 г. (вторник) от 08:00 ч. до 23:00 ч. по Главен клон I ср. з., включващ кв. “Клуцохор” (къщите), част от кв. “Комлука”, Централна градска част, бул. "Георги Данчев", Руски квартал, кв. "Ст. Заимов, кв. “Младост”, кв. “Дружба”, Вилна зона – СО „Изгрев“ м-с „Рамануша“, кв. “Даме Груев”, кв. “Надежда” и Южна Промишлена зона.

На Архангелова (мъжка) задушница Сливен почете паметта на героите от славния Седми конен полк, загинали по бойните полета в защита на Родината.

С издаване на разрешенията за ползване завърши основният ремонт на близо 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен, в областите Велико Търново и Сливен.

На 24 ноември в зала “Зора” ще се състои концерт на Георги Христов под надслов “Коледна нощ”.