03.11.2025 09:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 22

На 1 ноември учениците от Средно училище „Неофит Рилски“ – гр. Твърдица отбелязаха Деня на народните будители с разнообразни инициативи, изпълнени с уважение към миналото и вдъхновение за бъдещето.

В училището цареше истински празничен дух, а децата показаха, че помнят и почитат хората, посветили живота си на просвещението, книжовността и българщината.

Сред инициативите на учениците бяха:

Групата „Земята – наш дом“ изработи пътна карта „По стъпките на Неофит Рилски“, представяща живота и делото на патрона на училището.

Десетокласниците подготвиха информационно табло, посветено на великите български будители.

Клуб „Млади възрожденци“ подреди вдъхновяваща изложба, акцентираща върху будителите от Подбалкана.

Групата „Аз обичам българския език“ създаде първото си телевизионно предаване „Първи ноември – Ден на народните будители“, както и презентации и рисунки, посветени на Неофит Рилски.

Празничните инициативи ще продължат с образователна екскурзия до възрожденска Копривщица, където учениците ще се докоснат до атмосферата на Възраждането и до делото на духовните водачи на България.

С вдъхновение и признателност учениците от СУ „Неофит Рилски“ отдадоха почит на всички будители – минали, настоящи и бъдещи, които с делото си осветяват пътя към знанието, свободата и родолюбието.

Честит Ден на народните будители!

Да пазим и предаваме светлината, която те запалиха!