03.11.2025 09:13 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от VII клас при СУ „Георги Каравелов“ – гр. Шивачево отбелязаха празника по забавен и вдъхновяващ начин – с поредица от образователни игри, посветени на делото на просветителите и възрожденците.

Младите каравеловци премериха знания, бързина и логическо мислене в тематични викторини и задачи, посветени на живота и делото на великите български будители.

Игрите предизвикаха усмивки, ентусиазъм и доказаха, че ученето може да бъде и забавно, и вдъхновяващо.

Учителите поздравиха седмокласниците за проявения интерес и любознателност, а празничната атмосфера напомни, че будителството започва от класната стая – със стремеж към знание, доброта и уважение към родното слово.

Честит Ден на народните будители!

Да пазим жив духа на онези, които събудиха България!