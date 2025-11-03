Община Твърдица кани жителите и гостите на празнично отбелязване на Архангеловден

Да се съберем в дух на вяра и единство, за да отдадем почит на Св. Архангел Михаил – небесния закрилник, водач на ангелите и покровител на добротата, смелостта и справедливостта.
Кога: На 8 ноември – Архангеловден
Къде: Твърдица
Община Твърдица отправя сърдечна покана към всички жители и гости да споделят този светъл празник с благодарност, радост и добро настроение.
Нека се обединим в почит и надежда, с топли сърца и добро слово, за да съхраним вярата и да предадем традицията нататък – като знак на обич към родния край и българския дух.
Честит Архангеловден!
Да бъде благословен домът и сърцето на всеки!