03.11.2025 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 51

С тържествена литургия в храм „Св. Троица“ и церемония по издигане на знамената на Република България и на Котел, градът отбеляза 1 ноември – Деня на народните будители и своя празник.

Знамената бяха издигнати от кмета Коста Каранашев и директора на СУ „Георги Ст. Раковски“ – Стефан Дондев, а сред официалните гости бяха народни представители, учители, ученици, заместник-председателят на Общински съвет – Котел Владимир Мартинов и общински съветници.

Жителите на града поднесоха венци и цветя пред паметника и саркофага на Георги Стойков Раковски, отдавайки почит на възрожденския дух, който и днес вдъхновява Котел – родното място на едни от най-светлите умове в българската история.

В словото си кметът Коста Каранашев подчерта, че Денят на народните будители е един от най-смислените български празници:

„Да бъдеш буден означава да си в крак с духовните потребности на своя народ, така както са били нашите възрожденци. Котел е феномен – за кратко време тук се ражда плеяда личности, които определят духовното и политическото развитие на България. Това е огромна отговорност за нас – да съхраним техния пример. Будността е сила, която трябва да ни води – като политици, учители, ученици и граждани. Котел е дал аристократичността на България след Освобождението – радвайте се и се гордейте, че сте котленци.“

Площад „Възраждане“ оживя с пъстра и вдъхновяваща програма, в която участваха децата от ДГ „Дъга“, вокална група „Цветна дъга“, рецитаторският кръжок, фолклорна група „Котленче“, тамбурашкият състав при ЦПЛР – Котел и танцовият състав при НЧ „Съгласие-Напредък 1870“.

Своите поздрави към котленци отправиха и учениците от НУФИ „Филип Кутев“, водени от своите преподаватели – Десислава Попова, Илко Маринов, Жестин Джибеков, Мария-Маргарита Петрова, Олга Петрова и Таня Казакова.

Специален акцент в празничния ден бе концертът на „Хамънд трио“ – Пиетро Каролео (Италия), Вилизар Гичев и Теодор Тошков, които внесоха европейско джаз звучене и превърнаха празника в изискан музикален спектакъл.

Денят завърши във фоайето на експозиция „Котленски възрожденци“, където бе открита изложбата „140 години от победата на българската армия в Сръбско-българската война (2–14 ноември 1885 г.)“, организирана от Исторически музей – Котел.

Вечерната програма продължава с визуалния проект „Прозорци във времето“, посветен на котленските будители, а в 20:00 ч. небето над града ще бъде озарено от празнична заря – символ на вечния български дух, просветление и единство, родени в Котел.