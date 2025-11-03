03.11.2025 10:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | Сливен | преди около 1 час | 38

Ученици от ОУ „Панайот Хитов“ – Сливен, включени в групата за занимания по интереси „Медийна работилница“, съвместно със своя ръководител Николай Парков и учителите Р. Павлова и И. Тодорова, продължиха своята инициатива за популяризиране на историите на успели личности под формата на подкасти.

В епизода учениците от VII a клас разговарят със своите първи учители – от детската градина и началния етап, споделяйки лични истории и спомени, изпълнени с благодарност и топлота.

Чрез техните думи и въпроси звучи искреното послание, че будителството не е само минало, а жива сила, която продължава да оформя сърцата и умовете на децата.

С този подкаст „Будителят в моя живот“, учениците от ОУ „Панайот Хитов“ доказват, че паметта за будителите се пази не само в учебниците, а и в сърцата на младите хора, които днес поемат щафетата на знанието и добротата.