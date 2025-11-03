Стартира акция „Зима”, глобите след 15 ноември

03.11.2025 10:16 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час

От 1 ноември е в ход традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон.

С цел превенция над поведението на водачите и пешеходците при зимни условия в рамките на акцията ще се проведат три кампании.

Първата кампания е „С безопасно пътно превозно средство през зимата” и ще се проведе от 1 до 10 ноември, като акцент ще са водачите на двуколесни превозни средства, индивидуалните електрически превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга. Ще се следи за изправност на светлините, наличие на светлоотразителни елементи, спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и ПС с животинска тяга.

Втората кампания ще се проведе от 11 до 20 ноември под надслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”. Тя ще е насочена към поведението на пешеходците и на водачите спрямо пешеходците. Ще се осъществява контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане –неспазване светлините на светофарите, преминаване през ограждения, използване на мобилен телефон или друго устройство за комуникация или средство, отклоняващо вниманието. Водачите ще се следят за отдаване предимство на пешеходците.

Третата кампания е „Безопасно шофиране през зимата” и ще се проведе от 21 до 30 ноември. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

През целия период на акция „Зима” сектор „Пътна полиция”- Сливен планира редица специализирани операции по главните, второстепенните и общинските пътища в областта, както и по автомагистрала „Тракия”. Планирани са операции по метода широкообхватен контрол и контрол на водачите за употреба на алкохол и/или наркотици. По график се осъществяват беседи в учебните заведения и детските градини, които засягат темите за пътната безопасност.

От 1 до 15 ноември полицейските екипи ще извършват проверки и ще предупреждават за нередности, глоби ще са налагат след 15 ноември.

Задължение на водачите е да подготвят автомобилите за движение при зимни условия - смяната на гумите, изправността на светлините, чистачките, антифриза, горивото при пътуване на далечни разстояния и необходимостта от оборудване с вериги.

За периода от 1 ноември 2024 година до 1 март 2025 година, по време на миналогодишната акция „Зима”, на територията на ОДМВР-Сливен са регистрирани общо 174 пътни произшествия с четирима загинал и 39 ранени.

ОДМВР-Сливен се обръща с апел към участниците в движението да бъдат отговорни, да спазват правилата и да бъдат толерантни един към друг, както и да не подценяват метеорологичните условия.

От отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ са разработили съвети за безопасно пътуване през зимата

1. Проверете техническото състояние на автомобила – спирачна система, светлинни източници

2. В периода 15 ноември – 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

3. Подменете летните течности със зимни (антифриз, зимна течност за чистачки)

4. Превключвайте навреме от дълги на къси светлини

5. Винаги пътувайте обезопасени – с колан (каска). Погрижете се и пътниците да са в безопасност

6. Предварително планирайте пътуването и подгответе автомобила за него (почистете стъклата и фаровете от скреж или сняг, проверете маслото, заредете достатъчно гориво, проверете състоянието на резервната гума и съдържанието на аптечката, поставете в багажника вериги за сняг, буксирно въже и други практични вещи). При подреждане на багажника поставете най-важните вещи на достъпно място

7. Не шофирайте след употреба на алкохол. Управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества е престъпление

8. Съобразявайте поведението си като водач при дъжд, снеговалеж, мъгла, поледица, аквапланинги и др.

9. Спазвайте въведените ограничения – на скоростта, на движение в определена посока и на определени категории пътни превозни средства

10. При попадане в рискова ситуация или при нужда от оказване на помощ първо позвънете на телефона за спешни повиквания 112