Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 03.11.2025 г.

03.11.2025 10:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 60

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 31.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 03.11.2025 Г.

Нова Загора: Младши полицейски инспектор от група „Териториална полиция“ към РУ-Нова Загора е задържал извършител на домова кражба. На 31 октомври, около 15,00 часа, полицейският служител е хванал мъж на 41 години, който е излизал от частен имот в град Нова Загора. На място са изпратени екипи, които са установили, че в имота е проникнато с взлом и за времето от 20 до 31 октомври са изнесени различни инструменти, техника, дрехи и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. Задържаният е криминално проявен от същото населено място. Той е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. Предал е част от откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотични вещества е установено от полицейски служители на РУ-Нова Загора. Проверката е извършена на 1 ноември в град Нова Загора, около 21,45 часа, от нощния патрулен екип. Спрян е мъж на 42 години от същото населено място. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на инструменти, велосипед и други вещи от гараж в сливенския квартал „Сини камъни“. Кражбата е извършена през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 2 ноември, в 10,30 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал на пътя Сливен- Ичера в района на местност Моллова гора. По първоначални данни 21-годишен водач на лек автомобил „БМВ“, след като е загубил управление, се е ударил в скат извън пътното платно. Транспортиран е до болнично заведение в град Сливен и настанен за лечение без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

На 2 ноември, в 16,06 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал на „Ичеренско шосе“, малко след разклона за долна лифтена станция. По първоначални данни мъж на 30 години, водач на лек автомобил „Сеат“, след като е загубил управление се е ударил в крайпътен стълб. От произшествието са пострадали водачът и пътник на 26 години. Те са настанели за лечение в болнично заведение в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Неправоспособен водач, който управлява нерегистрирано МПС е хванат от полицейски служители на РУ-Котел. Мъжът е на 68 години от село Тича. Управлявал е нерегистриран мотоциклет. Проверката е извършена на 1 ноември при ежедневния контрол по пътна безопасност в малките населени места. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

За времето от 31 октомври до 3 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.