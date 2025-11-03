03.11.2025 10:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 48 минути | 40

В Деня на народните будители – 1 ноември, ОУ „Капитан Петър Пармаков“ – с. Градец бе домакин на вдъхновяващо тържество, което събра ученици, учители, представители на местната власт и гости от национално ниво.

Сред присъстващите бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, народните представители Десислава Танева и Хюсеин Хафъзов, областният управител на Сливенска област Чавдар Божурски, кметът на Община Котел Коста Каранашев, кметът на село Градец Веселин Урумов, началникът на РУО – Сливен Боян Аксаков, както и директори и учители от училища и детски градини в региона.

В духа на празника кметът Коста Каранашев връчи грамоти за принос към образованието на две изявени педагогически личности:

г-жа Николайка Генчева от ОУ „Капитан Петър Пармаков“ – Градец

г-жа Иванка Атанасова от СУ „Георги Стойков Раковски“ – Котел

Отличията са израз на признателност за техния професионализъм, всеотдайност и дългогодишна работа в името на знанието.

След церемонията министър Вълчев проведе разговор с преподаватели от община Котел, които споделиха своя опит и предизвикателства в работата си по приобщаването на учениците и развитието на училищната среда.

Обсъдени бяха резултатите от националните програми „Успех за теб“, „Силен старт“, „Иновации в действие“ и „Заедно в изкуствата и спорта“, както и ключовата роля на образователните медиатори и помощник-учителите за подобряване на връзката между училището, децата и семействата.

Екипът на училището благодари за включването му в националната програма за изграждане на спортни площадки и физкултурни салони (2024–2027), определяйки я като „сбъдната мечта за децата на Градец“.

Празникът премина в дух на признателност, вдъхновение и уважение към делото на просветителите, с послание, че будителството живее във всеки учител, който с любов и отдаденост гради бъдещето на децата.

В края на деня министър Красимир Вълчев посети и град Котел, където заедно с народните представители от сливенска област оставиха своя дан в третия котленски препис на „История славянобългарска“ – символичен акт на приемственост и духовност в Деня на будителите.