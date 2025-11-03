Котел почете Деня на народните будители с тримодулно събитие на Историческия музей

03.11.2025 10:33 , Людмила Калъпчиева

По случай 1 ноември – Деня на народните будители и празника на град Котел, Исторически музей – Котел организира вдъхновяващо тримодулно събитие, обединяващо три символични послания – просвета, памет и признателност.

Модул I – Просвета: Котленският препис на „История славянобългарска“

Първият модул даде възможност на гражданите на Котел да се включат в инициативата за създаване на третия котленски препис на „История славянобългарска“. След големия интерес от страна на училищата, музеят разшири обхвата на кампанията, като предостави шанс и на широката общественост да стане част от това духовно начинание.

Посетителите имаха възможност да се докоснат до Паисиевото дело и книжовната традиция на Котел, съхранявана през вековете като символ на просветление и национална памет.

Модул II – Памет: 140 години от Сръбско-българската война

Вторият модул бе посветен на 140-тата годишнина от Сръбско-българската война (2–14 ноември 1885 г.), която младата българска държава води, за да защити своето Съединение и национално достойнство.

Изложбата представи документи, фотографии и лични свидетелства за участието на котленци и жители от региона – Градец, Жеравна и Медвен, в славните битки при Сливница, Драгоман и Пирот.

Сред героите, чиито имена бяха припомнени, са ген. Анастас Раковски, ген. Васил Делов, Руси Стоянов, Марко Лерински, Стефан Гаев, Христо Юрданов, Радко Димитриев, Петър Лолов и Атанас Вапцаров – синове на Котел, записали имената си в златните страници на българската военна история.

Модул III – Признателност: „Войникът на века“ – Гаджал войвода

Третият модул бе посветен на Георги Илиев Симеонов – Гаджал войвода (1811–1899) – емблематичен котленец и истински „войник на века“.

Събитието представи неговия впечатляващ жизнен път – от участието му в Руско-турската и Кримската война, през Освободителната и Сръбско-българската, до последните години от живота му, изпълнени с дух и вяра.

Благодарение на Регионален исторически музей – Русе, публиката видя документален филм, посветен на героя, възкресяващ спомена за неговата доблест, родолюбие и безгранична вярност към България.

Тримодулното събитие бе посетено от министъра на образованието и науката, народни представители от Сливенска област, началника на РУО – Сливен, кмета на Община Котел, заместник-председателя на Общинския съвет, както и множество жители и гости на града.

Денят се превърна в жив урок по история, родолюбие и духовност, напомняйки, че Котел остава пазител на възрожденския дух и българската памет, а делото на будителите продължава да свети с неизгасваща сила.