На 1 ноември, в Деня на народните будители, Нова Загора тържествено откри паметник на своя именит съгражданин – Стоян Омарчевски (1885–1941), министър на народното просвещение, реформатор и човекът, който през 1922 г. завеща на България празника на будителите.

Пред стотици граждани и гости на града, кметът Галя Захариева и министърът на образованието Красимир Вълчев откриха монумента, а в словото си г-жа Захариева подчерта, че „Стоян Омарчевски е будителят с главна буква – човекът, който ни припомни, че народ с памет е народ, достоен да пребъде“.

В празничната церемония участие взеха още Калин Сърменов, директор на Сатиричния театър „Алеко Константинов“, инициатор на първия паметник на Омарчевски в София, както и представители на Министерството на културата, Ротари клуб Нова Загора и образователни институции.

Беше отслужена заупокойна молитва от архиерейския наместник протойерей Иван Стоянов, а в знак на признателност кметът връчи почетни плакети „Стоян Омарчевски“ на личности и организации с принос към просветното и културно развитие на общината.

Проектът на паметника е дело на скулптора Тодор Димитров и архитекта Николай Василев. Бронзовата фигура в цял ръст (2,2 м) е поставена в центъра на града и допълнена с морена от риолит с паметен надпис – символ на вечната признателност.

С откриването на паметника, Нова Загора утвърди своята духовна памет и обич към знанието и просвещението, доказвайки, че делото на Стоян Омарчевски продължава да вдъхновява новите поколения будители.