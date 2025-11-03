Информационна среща „Живей здравословно“ ще се проведе в Община Нова Загора

03.11.2025 10:45 , Людмила Калъпчиева

На 5 ноември 2025 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Нова Загора ще се проведе информационна среща по проект „Живей здравословно“, организирана от Фондация „Паяче“ в партньорство с общината.

Инициативата има за цел да насърчи здравословния начин на живот сред жителите на общината, като поставя акцент върху теми, свързани с балансираното хранене, физическата активност и превенцията на хроничните заболявания.

По време на събитието участниците ще научат повече за:

• принципите на балансираното хранене и ролята му за поддържане на добро здраве;

• значението на движението и активния начин на живот;

• какво представлява инсулиновата резистентност и кои са нейните рискови фактори;

• ефективни начини за предпазване от диабет.

Събитието е отворено за всички граждани, които желаят да се информират и да предприемат стъпки към по-здравословен и активен живот.