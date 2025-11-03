Седмицата в ЕП: 3 – 9 ноември 2025 г.

03.11.2025 10:50 , Людмила Калъпчиева

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Многогодишна финансова рамка / Oбсъждане с комисар П. Серафин. Членовете на ЕП от комисията по бюджети (BUDG) ще обменят мнения с Пьотр Серафин относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Междуинституционалното споразумение и Решението за собствените ресурси (сряда).

На живо: заседание на BUDG, сряда, 5 ноември, 15:30 ч. българско време

Седмица на равенството между половете. Използването на таланта на жените чрез образование, обучение и заетост за стимулиране на икономическия растеж и напредък е основната тема на няколко прояви, организирани от парламентарните комисии тази седмица (от понеделник до четвъртък). Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие изслушването на тема „Лидерството на жените в политиката“ в комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете (FEMM) в сряда.

На живо: заседание на FEMM, сряда, 5 ноември, 11:30 ч. българско време

Делегиране правото на глас на членовете на ЕП в пленарна зала преди и след раждането на дете. Комисията на ЕП по конституционни въпроси (AFCO) ще приеме предложение за изменения на Акта за избирането на членове на ЕП, за да се даде възможност на евродепутатите да делегират правото си на глас в пленарна зала преди и след раждането на дете (вторник).

На живо: заседание на AFCO, вторник, 4 ноември, 16:30 ч. българско време

Принципи на правовата държава в Унгария. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще направи преглед на влошаващото се положение с демокрацията в Унгария, седем години след като Европейският парламент призова държавите членки на ЕС, да определят, в съответствие с Договорите за ЕС, дали страната е изложена на риск от нарушаване на основополагащите ценности на ЕС (сряда).

На живо: заседание на LIBE, сряда, 5 ноевмри, 13:00 ч. българсок време

Семинар за медиите. Пресслужбата на Европейския парламент организира информационна сесия за кореспондентите на ЕС относно начините за проследяване на парламентарната дейност, идентифициране на ключова информация и източници и представяне на законодателния процес (вторник).

Програма на председателя на Европейския парламент. В понеделник и вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще посети Рим, Италия, където ще се срещне с кмета на Рим Роберто Гуалтиери и ще направи обръщение пред управителните съвети на организациите от селскостопанския сектор Coldiretti и Confagricoltura. Тя ще участва също така в събитие на организацията Formiche и ще направи обръщение при откриването на срещата на високо равнище в Сигма. В петък тя ще посети столицата на Република Молдова, Кишинев.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

