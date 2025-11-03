Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа

03.11.2025 11:12 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 76

30-годишен мъж е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен с тежки травми, получени при катастрофа. Претърпял е черепно-мозъчна операция. В момента е на командно дишане.

„Има опасност за живота на пациента“, каза д-р Хрисант Хрисантов – зам.-директор на болницата.

Той информира, че в реанимация е настанен и 21-годишен младеж, който е с общи контузии и състоянието му е сравнително добро, без опасност за живота. В неврохирургия е приет друг пострадал пациент, който е с мозъчно сътресение.

През почивните дни спешна помощ в лечебното заведение са потърсили 210 души. Хоспитализирани са 72 от тя Извършени са 20 операции и 4 раждания.