Храмов празник в бургаския квартал Крайморие

03.11.2025 12:23 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 31

На 3 ноември в храм „Св. Пимен Зографски“ – кв. Крайморие, гр. Бургас, бе отслужена Архиерейска св. Литургия по случай храмовия празник.

Богослужението възглави Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Гавриил, игумен на Зографската св. обител, архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, йеромонах Пимен от Германския манастир край София, ставрофорен иконом Павел Гърбов – епархийски съветник, ставрофорен иконом Кирил Дидов, духовен надзорник на Софийска митрополия, иконом Стилиян Кунев – председател на празнуващия храм, протойерей Серафим Димитров, свещениците Пламен Николов и Симон Димитров, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на св. Литургия бяха огласени от дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

На причастния деца от ДГ "Радост" водени от директора г-жа Камелия Данева изпълниха няколко духовни песни, с които зарадваха всички присъстващи със своите чисти и радостни гласове.

В богослужението взе участие и множество богомолен народ от Бургас, жители на квартала и гости на града, дошли да почетат паметта на св. Пимен Зографски.

В архипастирското си слово митрополит Арсений припомни житието на светия подвижник, като призова вярващите да подражават на неговото трудолюбие, твърда вяра и дух на покаяние и умиление.

В знак на благодарност и духовно благословение Негово Високопреосвещенство подари на архимандрит Гавриил и йеромонах Пимен по нагръден кръст за молитвен спомен и благословение.