Сливен, кратки вечерни новини, 03.11.2025 г., понеделник

03.11.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 134

В Сливен бяха раздадени наградите от националния конкурс "По стъпките на Сирак Скитник", иницииран от БНР и Националната художествена гимназия в "Димитър Добрович" Сливен.

30-годишен мъж е настанен в реанимацията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен с тежки травми, получени при пътнотранспортно произшествие.

Студентът Андон Атанасов от Инженерно-педагогическия факултет – Сливен към Техническия университет – София спечели международно признание с постиженията си в науката и образованието.

Документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“, посветена на 205 години от рождението на Сава Доброплодни, привлече рекорден брой посетители в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.

За времето от 31 октомври до 3 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

От 1 ноември започна традиционната акция „Зима“, организирана с цел повишаване на безопасността на пътя и подготовката на автомобилите за зимния сезон.

Храмът „Света Петка“ в Сливен ще изгради духовен център за обучение и подкрепа.