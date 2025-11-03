Село Желю войвода ще отбележи храмовия си празник на 8 ноември - Архангеловден

03.11.2025 13:35 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен

Сливенското село Желю войвода ще отбележи храмовия си празник на 8 ноември – събота, когато се чества Архангеловден. В Църквата “Св. Архангел Михаил” от 9 часа ще започне празнична Света литургия. Курбан за здраве и берекет ще бъде организиран от 12,30 часа в двора на църквата. От 17 часа на площада пред кметството ще се проведе концерт с участието на народните певици Галя Гильова и Михаела Костуркова, оркестър „Елхово“, местните изпълнители Никол Атанасова, Неделин Желев, Нелия и Петя Иванови, както и самодейни състави от Желю войвода.

„За празника тази година беше ремонтирана част от оградата на църквата и пътеката към храма. Средствата бяха осигурени от Община Сливен, със съдействието на кмета Стефан Радев. Жители от селото помогнаха с доброволен труд“, каза кметът Стоян Генов.

Празникът се организира от Кметството в Желю войвода, с подкрепата на Община Сливен, местни дарители и други спонсори, Църковното настоятелство при храма и НЧ „Даскал Димитър Димов – 1908 г.“.

В село Желю войвода се отбелязват два основни празника - храмовият празник на църквата "Св. Архангел Михаил" на 8 ноември и съборът на селото на 6 май (Гергьовден).