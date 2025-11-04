Закон за въвеждане на еврото в Република България

04.11.2025 09:01 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Във връзка с изпълнение на чл. 15 на Закона за въвеждане на еврото в Република България Ви информирам, че в тази разпоредба се предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да се обозначават в евро и в левове. Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започва на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г.

Във връзка с изложеното Ви прилагаме линк, който следва да се публикува на сайта на съответното регионално управление на образованието: