Театрална постановка „За кого се вдига завесата“ гостува в Твърдица

04.11.2025

На 12 ноември (сряда) от 19:00 ч. в салона на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914“ – гр. Твърдица ще се състои представлението „За кого се вдига завесата“ – съвременна българска пиеса, посветена на любовта към човека и сцената.

Автор на постановката е Магда Борисова, а режисурата е дело на Бойко Илиев.

Сценографията е създадена от Антония Соколова, а в ролите зрителите ще видят добре познатите актьори Елена Петрова, Димитър Димитров, Георги Ружичка и Милен Каракамушев.

Пиесата обещава вълнуваща среща с темите за изкуството, човешките взаимоотношения и вечния стремеж към истината.

Билети могат да бъдат закупени на място – в читалището.