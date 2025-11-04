Театрална постановка „За кого се вдига завесата“ гостува в Твърдица

На 12 ноември (сряда) от 19:00 ч. в салона на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914“ – гр. Твърдица ще се състои представлението „За кого се вдига завесата“ – съвременна българска пиеса, посветена на любовта към човека и сцената.
Автор на постановката е Магда Борисова, а режисурата е дело на Бойко Илиев.
Сценографията е създадена от Антония Соколова, а в ролите зрителите ще видят добре познатите актьори Елена Петрова, Димитър Димитров, Георги Ружичка и Милен Каракамушев.
Пиесата обещава вълнуваща среща с темите за изкуството, човешките взаимоотношения и вечния стремеж към истината.
Билети могат да бъдат закупени на място – в читалището.