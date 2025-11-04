Село Събрано отбеляза своя празник с благодарност и родолюбие

04.11.2025 09:44 , Людмила Калъпчиева

На 31 октомври, с много настроение и чувство за принадлежност, жителите на село Събрано отпразнуваха своя празник, посветен на Света Петка Българска – закрилница на селото и неговия храм.

Кметът на селото Илияна Трифонова-Колева посрещна гостите по стар български обичай – с топла питка и приветствие, отправяйки думи на благодарност към всички, които пазят жив духа на общността. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и заместник-кметовете Нина Генчева и Иванка Михова.

В своето слово г-жа Захариева поздрави жителите на Събрано с пожелания за здраве, сплотеност и вяра:

„Празниците са моментът, в който забравяме делничните грижи и си припомняме колко важно е да сме заедно – със семействата, приятелите и хората, които обичаме. Пожелавам ви здраве, сили и вдъхновение да постигате всичко, което искате.“

Празничната програма, организирана от НЧ „Светлина – 1932“ и местното кметство, донесе радост и усмивки на всички гости. Със своите изпълнения впечатлиха Певческа група за народни песни „Събранка“, децата от ДГ „Звездичка“, Формация „Димитров“ и участници от НЧ „Искра – 1875“ – с. Стоил войвода.

Село Събрано отново доказа, че традициите и обичта към родното продължават да обединяват поколенията – с песни, танци и доброта, които пазят жив българския дух.