04.11.2025 09:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 58

На 31 октомври, в навечерието на Деня на народните будители, Нова Загора се преклони пред своя духовен център – Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“, което отбеляза своя внушителен 155-годишен юбилей.

Под надслов „За читалището с... любов“ залата на културния дом се изпълни с топлина, аплодисменти и благодарност към всички, които през годините са съхранявали и предавали българската култура.

Празничната програма беше истински спектакъл на приемствеността и таланта:

Изпълненията на талантите от ОШИ „Илия Аврамов“, ДТФ „Тракия Вижън“, Формация „Димитров“, ФФ „Аеда“, ФГ „Лазерче“ и вокална група „Танголита“ развълнуваха публиката с майсторство и емоция.

Специални гости на сцената бяха МТА „Браво“ към НЧ „Хаджи Димитър – 1937“, гр. Сливен, които внесоха своя плам и приятелска подкрепа.

Юбилейният концерт събра многоцветието на българското изкуство – от фолклора и музиката до модерните сценични форми, а публиката възнагради всеки участник с бурни аплодисменти.

Поздравителни адреси и цветя бяха поднесени от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, от НЧ „Напредък – 2001“ и от СУ „Христо Ботев“, като знак на признателност и уважение към мисията на читалището.

В края на празничната вечер председателят Георги Николов благодари на всички самодейци и приятели, които през годините са дарявали труд, време и сърце, за да продължи читалищната традиция.

155 години по-късно, Народно читалище „Д. П. Сивков“ остава живата памет и пулсиращото сърце на Нова Загора – храм на културата, просветата и българския дух.