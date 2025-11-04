04.11.2025 10:10 , Людмила Калъпчиева

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година. Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на област Сливен чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

От началото на 2025 година в ОДМВР-Сливен са издадени 14 937 лични карти, 10 221 паспорти и почти 8 000 свидетелства за управление на МПС (СУМПС). До края на годината изтича валидността на 2 000 лични карти, 8 000 паспорти и 2 000 СУМПС.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50,00 (петдесет) до 250,00 (двеста и петдесет) лева.

Информация за натовареността при издаване на лични документи по Районни управления за месец октомври 2025 вижте в прикачения файл.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефон: 044/644-355.