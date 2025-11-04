Сливен. Новини от източника. Последни новини

Таксата за издаване на лична карта се увеличава от началото на 2026 година

Информация за натовареността при издаване на лични документи по Районни управления за месец октомври 2025

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година. Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на област Сливен чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

От началото на 2025 година в ОДМВР-Сливен са издадени 14 937 лични карти, 10 221 паспорти и почти 8 000 свидетелства за управление на МПС (СУМПС). До края на годината изтича валидността на 2 000 лични карти, 8 000 паспорти и 2 000 СУМПС.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50,00 (петдесет) до 250,00 (двеста и петдесет) лева.

Информация за натовареността при издаване на лични документи по Районни управления за месец октомври 2025 вижте в прикачения файл.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефон: 044/644-355.

