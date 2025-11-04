Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 04.11.2025 г.

04.11.2025 10:13 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 04.11.2025 Г.

Сливен: Притежание и употреба на наркотични вещества са установили полицейски служители на РУ-Сливен при засилената патрулна дейност в града и малките населени места.

На 4 ноември, на бул. Хаджи Димитър“ в град Сливен, екип на група „Патрулно-постова дейност“ е извършил проверка на 34-годишен мъж от същото населено място. В него са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 3 ноември полицейски екип от участък „Петолъчка“, извършващ обход в село Тополчане, е спрял за проверка лек автомобил „Ситроен Пикасо“, управляван от мъж на 23 години от същото населено място. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.